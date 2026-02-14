Россиянам рассказали, какие фото нельзя хранить в смартфоне

Россиянам не стоит хранить в смартфонах фото своих документов и банковских карт, ведь их устройства могут взломать хакеры. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

«Не стоит хранить на мобильных устройствах и селфи со своими документами, поскольку многие сервисы используют именно такие фото для подтверждения личности при регистрации или авторизации», — сказала она.

Аферисты способны взломать почту или аккаунты в соцсетях и получить доступ к копиям документов. Например, при наличии данных паспорта и СНИЛ мошенники могут легко получить доступ к «Госуслугам».

Кроме того, не стоит хранить на устройствах и компрометирующие фото. В целях безопасности все отправленные копии документов следует удалить, а также не хранить их на облачных сервисах.

Ранее в МВД России предупредили, что мошенники под видом работодателей начали внедрять в смартфоны жертв вредоносное программное обеспечение, убеждая, что оно якобы потребуется им для работы.