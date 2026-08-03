Россиянам рассказали, какие данные нельзя публиковать в соцсетях

МВД: не делитесь личными данными о семье и адресами в соцсетях

Вербовщики могут выстроить портрет жертвы, используя данные из соцсетей, поэтому не стоит публиковать в интернете адреса проживания и сведения о своей семье. Об этом сообщило РИА «Новости» после ознакомления с материалами МВД России.

Россиян призвали не указывать в соцсетях подробную информацию о себе: не рассказывать о месте учебы и работе, а также не раскрывать адрес проживания. Кроме того, рекомендуется держать в секрете информацию о семье и близких.

Еще один важный момент — не делитесь в чатах своими взглядами. Если незнакомцы задали вопросы личного характера, проигнорируйте их.

В ведомстве посоветовали не отвечать на сообщения незнакомцев. Желательно включить функцию «черный список». Также не помешает предупредить модераторов соцсетей о подозрительной активности.

Ранее эксперт по информационной безопасности Саркис Шмавонян посоветовал создавать пароль как минимум из 12 символов, а также не хранить их в заметках, переписках и браузере без мастер-пароля.