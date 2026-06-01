Россиянам рассказали, какая погода будет летом

Самым теплым летним месяцем 2026 года обещает стать август. Об этом сообщил синоптик Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

По его словам, наступившее лето, особенно июль, будет нежарким на Восточно-Европейской равнине. Среднесезонная температура воздуха ожидается близкой к норме климата, возможны только незначительные превышения — на один-полтора градуса.

«Самым теплым прогнозируется август. Дождей в большинстве регионов ожидается около нормы, с небольшим дефицитом осадков в 10-15% на северо-западе и их переизбытком на 20-30% на востоке и юго-востоке Европейской территории России», — написал метеоролог.

В азиатской части России, особенно в ее северных районах, лето окажется теплее нормы на один-четыре градуса. В Центральной Сибири ожидается недобор осадков, а в Приамурье и Приморье, напротив, выпадет на 50-70% выше нормы.

