Россиянам рассказали, как защититься от писем с вредоносными вложениями

Мошенники начали использовать электронную почту для совершения преступлений. Одним из признаков вредоносного письма являются отправления с подозрительными форматами во вложении, например zip, rar, doc, xls и exe. Об этом в разговоре с РИА «Новости» рассказал руководитель группы спам-анализа «Почты Mail» Дмитрий Моряков.

«Некоторые форматы файлов должны вызывать подозрение. Если вы получаете вложение в странном формате или сочетании форматов, лучше не открывать его», — пояснил он.

Особую бдительность стоит проявить при получении вложений форматов .zip, .rar, .doc/.xls., .exe, .scr, .bat, .vbs, .js и другими исполняемыми файлами. Чаще всего они могут содержать в себе вредоносное ПО.

По словам Морякова, аферисты почти не используют в своих схемах файлы форматов pdf и docx. Это связано с тем, что такие рассылки пользователи уже научились отличать от реальных.

Чтобы не попасться на удочку преступников, следует обратить внимание на несколько признаков опасных писем. В их числе — незнакомый отправитель, искаженные легитимные адреса и аккаунты, ошибки в орфографии и грамматике, замена символов (например, «о» на «0»), подозрительное или заманчивое содержание письма, с требованиями «немедленно» просмотреть файл или оперативно открыть ссылку.

Эксперт порекомендовал пользователям не открыть такие отправления, не просматривать из них файлы и не вводить личные данные. Кроме того, для защиты от мошенников стоит регулярно обновлять приложения и пользоваться антивирусным и антифишинговым программным обеспечением.

Ранее эксперт в области информационной безопасности и профессор кафедры «Безопасность в цифровом мире» МГТУ им. Баумана Виталий Вехов призвал российских пользователей скачивать мобильные приложения только с официальных сайтов организаций.