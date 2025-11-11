Россиянам рассказали, как защититься от мошенничества с недвижимостью

Депутат Кошелев: заявление в Росреестр защитит от мошенничества с недвижимостью

Наиболее доступный и действенный способ защиты от мошенничества с недвижимостью — это подача заявления в Росреестр о блокировке операций без личного присутствия владельца. Об этом в беседе с ТАСС заявил первый зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

«После этого в ЕГРН будет сделана соответствующая отметка, и любые попытки мошенников провести сделку по доверенности будут пресечены», — сказал он.

По его словам, при необходимости ухода за пожилыми можно оформить соглашение о пожизненном содержании с иждивением. Это обеспечит защиту имущества, потому что сделки с ним будут ограничены условиями договора.

Кроме того, если пожилого человека признают недееспособным, над ним можно установить опеку. Это ограничит его возможность самостоятельно распоряжения жильем. Мошенники часто пользуются таким способом.

По словам Кошелева, с 1 июля 2026 года появится возможность удаленного оформления сделок с собственностью с применением биометрии (сканер лица, отпечаток пальца, радужная оболочка глаза) для идентификации. Биометрические параметры индивидуальны у каждого человека, их невозможно изменить. Это исключает ошибки распознавания и подделку документов.

«Система хранит не вашу фотографию или отпечаток пальца в привычном виде, а специальный цифровой код, полученный в результате криптографического преобразования. Даже в случае утечки базы данных злоумышленники не смогут восстановить по этому коду исходное изображение вашего лица», — заявил парламентарий.

При этом пользователь сможет в любой момент через «Госуслуги» аннулировать свое согласие на использование биометрических данных или запретить их применение в конкретных сервисах.