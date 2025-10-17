Риелтор Апрелев допустил использование удаленки с биометрией в определенных сделках

Вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев рассказал « Ридусу » о перспективах использования биометрических данных для оформления удаленных сделок с недвижимостью в России.

Специалист отметил позитивное влияние технологий на общество, указав при этом на проблему применения соответствующей системы.

«Любая сделка все равно включает в себя личное участие обеих сторон, чтобы можно было видеть, что партнер — тот, за кого себя выдает. На практике у нас даже по доверенностям народ не очень торопится продавать недвижимость», — отметил эксперт.

По его словам, в сфере массовых продаж на вторичном рынке удаленное оформление с биометрией вряд ли получит распространение. Однако в сделках между юридическими лицами и при передаче недвижимости по наследству такой формат может быть востребован.