Россиянам рассказали, как защитить детей в интернете

Подростки все чаще самостоятельно совершают покупки онлайн. Минпросвещения опубликовало рекомендации для родителей, которые помогут обеспечить безопасность их детей в интернете и предостеречь от рискованных покупок.

Россиянам напомнили, что на маркетплейсах можно встретить товары, представляющие опасность для детей. Родителям следует обращать внимание на то, что ищут их дети в Сети, беседовать с ними и предлагать безопасные альтернативы. Если ребенок испытывает стресс, специалисты рекомендовали обратиться за помощью к психологам.

В Минпросвещения добавили — у детей необходимо формировать осознанное отношение к покупкам. Родителей призвали обеспечить техническую защиту школьников, а также развивать у них критическое мышление.

В интернете детей могут вовлекать в различные авантюры, заявил заслуженный спасатель России Алексей Дударев. По его мнению, родителям и учителям следует уделять школьникам больше внимания.