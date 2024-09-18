Россиянам рассказали, как защитить детей в интернете

Подростки все чаще самостоятельно совершают покупки онлайн. Минпросвещения опубликовало рекомендации для родителей, которые помогут обеспечить безопасность их детей в интернете и предостеречь от рискованных покупок.
Россиянам напомнили, что на маркетплейсах можно встретить товары, представляющие опасность для детей. Родителям следует обращать внимание на то, что ищут их дети в Сети, беседовать с ними и предлагать безопасные альтернативы. Если ребенок испытывает стресс, специалисты рекомендовали обратиться за помощью к психологам.
В Минпросвещения добавили — у детей необходимо формировать осознанное отношение к покупкам. Родителей призвали обеспечить техническую защиту школьников, а также развивать у них критическое мышление.
В интернете детей могут вовлекать в различные авантюры, заявил заслуженный спасатель России Алексей Дударев. По его мнению, родителям и учителям следует уделять школьникам больше внимания.
Зеленский заявил о завершении работы над «планом победы» Украины
Ежегодная ярмарка «Щедрая осень» прошла в дмитровском Новосинькове
Путин объяснил, зачем увеличил численность ВС России
Легкоатлетический этап ежегодного Кубка Инженерной школы прошел в Дмитрове
Стали известны личности погибших при стрельбе у офиса Wildberries в Москве
Нетаньяху впервые после взрывов техники в Ливане выступил с заявлением
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте