Отряд кораблей Северного флота вышел в поход

Отряд кораблей Северного флота во главе с «Иваном Папаниным» вышел в поход

Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота вышел из Североморска и направился в дальний поход по морям Северного Ледовитого океана. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Группой командует заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев. Выход кораблей из пунктов базирования обеспечила минно-тральная группа Кольской флотилии разнородных сил.

В ближайшие несколько месяцев экипажи выполнят задачи в акватории Северного Ледовитого океана. Военные сосредоточатся в том числе на обеспечении безопасности российского судоходства в Арктике.

«В Арктике будут отработаны различные мероприятия, в том числе по обеспечению безопасности российского морского судоходства по маршруту Северного морского пути», — сообщил начальник походного штаба отряда капитан второго ранга Александр Зиновьев.

В состав отряда вошли патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин», большой десантный корабль «Кондопога», спасательное буксирное судно «Памир» и морской танкер «Сергей Осипов». Для «Ивана Папанина» нынешний поход станет первым опытом участия в таком арктическом развертывании.

Ранее военные корабли ВМA России провели торговые суда через Ла-Манш на глазах у британских военных.