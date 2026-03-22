Россиянам рассказали, как выбрать качественную докторскую колбасу

Правила выбора качественной докторской колбасы рассказало Роскачество в беседе с РИА «Новости» . На что необходимо обратить внимание при выборе этого продукта?

«Первое, на что стоит смотреть в магазине — это условия хранения докторской колбасы. Колбаса должна храниться в холодильнике при температуре от 0 до +6 градусов. Важно помнить, что срок годности продукта не в вакуумной упаковке всегда меньше», — отметили в ведомстве.

Также важна маркировка: на этикетке должны быть указаны состав, пищевая ценность, срок годности, дата изготовления, условия хранения и способ упаковки. Классический состав докторской колбасы по ГОСТу включает свинину, говядину, воду, яйца, сухое молоко, соль, сахар и специи.

В Роскачестве отметили, что докторская колбаса не должна содержать пятен и комочков, в ней не должно быть куриного мяса, соевого или пшеничного белка и крахмала.

«Еще один способ убедиться в качестве докторской колбасы — проверить наличие на упаковке российского Знака качества», — резюмировали эксперты.

Диетолог Наталья Павлюк назвала колбасу одним из самых вредных продуктов. Она заявила, что в этом продукте часто содержится избыточное количество соли, жиров, а также усилители вкуса, красители и консерванты.