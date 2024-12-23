Россиянам рассказали, как выбрать хороший тонометр

«Полит74»: у тонометра должны быть разные манжеты и электронный журнал

Аптеки предлагают широкий ассортимент тонометров, поэтому перед покупкой необходимо обратить внимание на несколько важных факторов. Покупателю нужно убедиться, что манжета в комплекте подходит к объему руки, сообщило издание «Полит74».

Бюджетная модель успешно справится с периодическим контролем артериального давления. Однако при наличии сердечно-сосудистых заболеваний лучше обратить внимание на тонометр с расширенным функционалом. Например, в нем должно быть измерение пульса или опция обнаружения аритмии.

Более дорогие модели тонометров часто имеют память для хранения результатов измерений с возможностью расчета средних показателей. Также есть приборы с крупным, контрастным дисплеем или функцией голосового сопровождения, озвучивающей этапы измерения.

Для удобства современные тонометры могут синхронизироваться со смартфоном, автоматически передавая данные для анализа. Таким образом, выбор конкретной модели тонометра зависит от индивидуальных потребностей и бюджета.

Психолог Наталья Наумова ранее посоветовала н е дарить близким предметы обихода вроде сковородок, кастрюль или наборов ножей.