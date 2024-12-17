Психолог Наумова посоветовала не дарить близким на Новый год сковороды, кастрюли и ножи

При выборе новогоднего подарка для близких людей следует отдать предпочтением вещам, которые создают атмосферу тепла и уюта. Об этом заявила семейный психолог Наталья Наумова в разговоре с Regions.ru .

Специалист посоветовала отказаться от предметов обихода вроде сковородок, кастрюль или наборов ножей. Такие презенты могут не вызвать ожидаемой радости.

Вместо этого можно подарить гипоаллергенные ароматические свечи — они станут прекрасным украшением интерьера и помогут снять стресс. Хороший подарок должен иметь символическое значение, но быть полезным, пишет kp.ru.

При этом стоит избегать подарков, которые могут быть восприняты как намек на недостатки или особенности человека. Это может расстроить и испортить праздничное настроение, предупредила Наумова.