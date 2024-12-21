Россиянам рассказали, как вернуть в магазин гирлянды и елочные игрушки без чека

Россияне смогут вернуть елочные игрушки, гирлянды и искусственные елки обратно в магазин, так как они не относятся к категории невозвратных товаров, но имеются нюансы. Об этом РИА «Новости» рассказали в Роскачестве.

Эти товары можно вернуть в магазин даже в том случае, если они полностью исправны.

«Главные условия возврата: товар должен быть неиспользованным и сохранившим товарный вид, требуется сохранить фабричные ярлыки, пломбы», — уточнили в организации.

Отсутствие чека не является причиной для отказа в возврате. Кроме того, в некоторых случаях товары можно вернуть даже без коробки.

Покупатель может доказать приобретение товара, предоставив фотографии или ксерокопии товарных чеков, а также электронные чеки и штрих-коды на упаковках.

В Роскачестве напомнили, что важно соблюсти сроки возврата или обмена таких товаров. Речь идет о 14 днях, если они приобретены в розничных магазинах, или семи дней, если онлайн, в том числе на маркетплейсах. В том случае, если информация об этом нигде не указана, то срок составит до 90 дней.

Если продавец отказался принимать товар, то придется обратиться в суд, но собрать все документы, чеки, фото, видео и показания свидетелей.

Ранее иммунолог Надежда Логина посоветовала мыть мишуру и елочные игрушки, так как собравшаяся на них пыль может стать причиной аллергии.