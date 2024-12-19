Иммунолог Логина порекомендовала мыть елочные игрушки и мишуру

Пыльная мишура и елочные украшения могут стать причиной аллергии. Об этом сообщила врач аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Надежда Логина в интервью для «Москвы 24» .

По словам специалиста, аллергическая реакция может возникнуть у людей с повышенной чувствительностью к бытовой пыли и пылевым клещам. У здоровых людей без аллергии такие украшения не вызовут проблем.

Чаще всего наблюдаются симптомы со стороны органов дыхания: аллергический ринит, реже — конъюнктивит. Также возможны высыпания на коже.

Ринит проявляется заложенностью носа с обильными слизистыми выделениями и приступами чихания. Если присоединяются симптомы аллергического трахеита, может быть приступообразный кашель.

«У страдающих бронхиальной астмой и повышенной чувствительностью к пылевым клещам и другим бытовым аллергенам, например, на домашних животных, это может проявляться как в виде аллергического ринита, так и бронхиальной астмы», — отметила врач.

Надежда Логина рекомендует регулярно убирать пыль с мишуры и елочных украшений, передает «Свободная пресса».