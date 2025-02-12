Россиянам рассказали, как вернуть украденные мошенниками деньги

Украденные аферистами деньги можно вернуть, если банк допустил перевод средств на мошеннический счет, который есть в специальной базе Банка России. Об этом сообщил РИА «Новости» член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

Депутат напомнил, что с 2024 года в России ввели новые правила, согласно которым банки обязали возвращать клиентам присвоенные мошенниками деньги. Но полностью полагаться на такой механизм не стоит.

Если человек зафиксировал кражу, то он должен сообщить об этом в банк. Финансовая организация должна вернуть всю сумму, если перевод был на мошеннический счет, который занесли в специальную базу Банка России. Также если банк не направил клиенту уведомление о совершении перевода, который сделали без его согласия.

Депутат добавил, что если перевод был на анонимный или зарубежный счет, то в таком случае у человека будет значительно меньше возможностей вернуть свои деньги. Поэтому нужно с большой осторожностью относиться к любым нетипичным переводам, резюмировал Немкин.

В Самаре полицейские задержали телефонных мошенников, похитивших 421 миллион рублей у местной жительницы. Женщину убедили обналичить все сбережения и передать их курьерам.