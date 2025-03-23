Россиянам рассказали, как увеличить пенсию до 100 тысяч рублей

Для того, чтобы получать пенсию в 100 тысяч рублей необходимо получать доход до вычета налогов не менее 230 тысяч рублей, и иметь 625 пенсионных баллов, стаж при этом должен составлять 62,5 года. Данные Социального фонда России привело РИА «Новости» .

В 2025 году максимально можно заработать 10 баллов в год при зарплате от 230 тысяч рублей до налогообложения. Доходы выше этой суммы уже не учитываются. Стоимость одного балла — 145,69 рубля, поэтому для 100 тысяч рублей требуется 625 баллов. По расчетам фонда, это эквивалентно 62,5 года стажа.

Увеличить баллы, помимо стажа, можно еще двумя способами. Первый — отсрочка пенсии на 8 лет после достижения возраста, что может удвоить количество баллов. Второй — учет непенсионных периодов: военная служба, уход за ребенком до 1,5 лет, забота об инвалидах I группы, детях-инвалидах или гражданах старше 80 лет. Эти периоды тоже добавят баллов, их можно совмещать с работой.

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