Россиянам рассказали, как уберечь телефон от перегрева

Аккумулятор телефона быстро изнашивается, если устройство часто перегревается или переохлаждается. Об этом рассказал эксперт НТИ Тимофей Воронин в беседе с РИА «Новости» .

«Перегрев телефона, как и охлаждение, также негативно влияет на срок службы аккумулятора в первую очередь, при этом нельзя пытаться охладить смартфон с помощью холодной воды или с помощью холодильника», — сказал он.

По словам специалиста, попытка охладить телефон в холодильнике может вывести мобильник из строя. Если устройство нагревается, надо закрыть фоновые приложения и перестать использовать его на некоторое время.

Воронин призвал не пользоваться телефоном на солнце без необходимости, а также не заряжать устройство под прямыми солнечными лучами.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов заявил, что летом оставленные в машине зажигалки и телефоны могут взорваться. По его словам, в жару температура в салоне может подниматься до +55 градусов.