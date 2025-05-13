Автоэксперт Попов: летом оставленные в салоне машины зажигалки и телефоны могут взорваться

В жару температура в машине может подниматься до +45...+55 градусов. О том, какие вещи опасно оставлять в салоне автомобиля летом, рассказал в интервью RT автоэксперт Дмитрий Попов.

По словам специалиста, зажигалки, аэрозоли, телефоны, газовые баллончики могут стать причиной взрыва. Кроме того, даже после перегрева они не всегда безопасны.

Попов также подчеркнул, что телефоны, ноутбуки и планшеты очень чувствительны к температуре. На литийионной батарее при нагреве могут появляться микротрещины, которые потом способны спровоцировать возгорание или взрыв гаджета уже в другом месте, предупредил эксперт.