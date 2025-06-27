Россиянам рассказали, как сэкономить на ЖКУ

Существует пять способов сократить расходы на жилищно-коммунальные услуги на 25-30%. О них рассказал «Газете.ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.

«С помощью пяти мер можно сэкономить 25–30% на оплате за ЖКУ. Первая мера — отслеживать не только суммы, но и объемы потребления ЖКУ, а также сравнивать их не только с предыдущим месяцем, но и с предыдущими годами», — сказал он.

По его словам, важно научиться управлять объемами потребления. Даже выключенный, но вставленный в розетку прибор потребляет электричество.

Второй важный момент — своевременная оплата счетов. Просрочки платежей приводят не только к пеням, но в некоторых случаях могут стать причиной отключения услуг, а за повторное подключение часто взимается дополнительная плата, объяснил Балынин.

Третий совет специалиста коснулся выбора бытовой техники: предпочтение стоит отдавать приборам с маркировкой A+++, которые являются наиболее энергоэффективными. Чем больше знаков «+» указано рядом, тем выше класс. А+++ гораздо эффективнее А++.

Четвертый способ экономии — перерасчет платы за вывоз мусора при отсутствии в жилье более пяти полных дней. Эксперт объяснил, что для этого необходимо предоставить в управляющую компанию подтверждающие документы, например билеты на самолет.

Пятая рекомендация Балынина — установка многотарифного счетчика электроэнергии, который позволяет значительно сэкономить, используя электроприборы в ночные и утренние часы, когда тарифы в ниже, чем в пиковое время.