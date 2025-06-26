Россиянам объяснили, как будет работать механизм переноса оплаты ЖКУ

Госдума приняла в окончательном чтении закон о переносе крайнего срока оплаты жилищно-коммунальных услуг с 10-го на 15-е число каждого месяца. Об этом рассказал в беседе с «Прайм» доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ имени Плеханова Дмитрий Осянин.

«Перенос срока на 15-е число позволит увеличить период для обработки платежей, снизить нагрузку на платежные системы, дать потребителям больше времени на проверку квитанций», — сказал он.

Как отметил RT, новые правила могут начать действовать с 1 марта 2026 года. По словам Осянина, изменение направлено на то, чтобы россиянам было удобнее оплачивать услуги после получения зарплаты или других доходов.

Переход обещают сделать плавным. Гражданам рекомендовали заранее проверить настройки автоплатежей и планировать бюджет, учитывая правила нового графика платежей.

Ранее аналитик Наталья Чуркина заявила, что Минстрой предложил увеличить тарифы за воду, если у человека нет счетчика. По ее словам, предложение на стадии рассмотрения, но вероятность его принятия высока.