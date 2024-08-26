Россиянам рассказали, как сэкономить на сборе ребенка в школу

Россиянам необходимо собирать ребенка в школу уже в июне. Об этом 360.ru сообщил член комитета по молодежному предпринимательству московского отделения «Опоры России», предприниматель Арон Тухватуллин.

«Нужно закупаться в июне, крайний срок — первая половина июля. Нужно стараться объединять усилия, например, в рамках класса покупать оптом или на маркетплейсах при доставке. По мере приближения даты Х цены начнут расти, поэтому следует готовиться заранее. Я бы внимание сконцентрировал на этом, хотя первый совет уже неактуален», — сказал он.

Если родители не успели закупиться еще в июне, то нужно подождать, пока цены снизятся, считает Тухватуллин.

«В этих условиях можно подождать, пока цены снизятся. Но проблема в том, что дети за лето вырастают и одежда нужна прямо сейчас. Выгоднее всего покупать школьные принадлежности на маркетплейсах и у местных оптовых представителей. Но нужно отслеживать акции и предложения», — добавил предприниматель.

Ранее стилист и дизайнер аксессуаров Анна Скороходова посоветовала родителям учитывать пожелания детей в собственном внешнем виде во время походов в школу.