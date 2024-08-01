01 августа 2024 18:53 Не только обувь и рюкзак. Как подготовить первоклассника к школе Стилист Скороходова назвала стоимость школьного набора в 2024 году 0 0 0 Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press Образование

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До начала нового учебного года остался ровно месяц. Перед школой будущего первоклассника следует подготовить — как морально, так и внешне. Где купить форму, рюкзак и обувь, на чем можно сэкономить и как помочь ребенку адаптироваться в новой среде, разбирался 360.ru.

Что купить первокласснику в школу Школьная форма Прежде всего родителям необходимо осознать, что даже в раннем возрасте у детей могут начать формироваться стилевые предпочтения и их следует учитывать, рассказала 360.ru стилист и дизайнер аксессуаров Анна Скороходова. «То, во что мы одеты, помогает нам чувствовать себя комфортно, существовать в социуме и спокойно выполнять какие-то задачи. Одежда, которая не нравится, заставит ребенка чувствовать себя некомфортно и вести себя деструктивно», — объяснила эксперт.

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Для начала стоит собрать базовый гардероб. Капсула одежды упростит каждодневные сборы, особенно если в школе нет строгой и единой формы, но есть рекомендации по дресс-коду.

Интересно Базовые вещи нельзя покупать на вырост, так как обычно их шьют прямым кроем, у девочек — приталенными. Если приобрести одежду на несколько размеров больше, она будет сидеть как оверсайз, что в случае школы может быть недопустимо. Базовые вещи нельзя покупать на вырост, так как обычно их шьют прямым кроем, у девочек — приталенными. Если приобрести одежду на несколько размеров больше, она будет сидеть как оверсайз, что в случае школы может быть недопустимо.

Первоклассницам отлично подойдет юбка — короткая ниже колена, длины миди, слегка плиссированная либо А-силуэта. Можно остановиться и на костюме из брюк и приталенного жакета.

Для школы лучше выбирать черно-белую гамму и строгие оттенки: темно-синие, кофейные, серые. Хорошо смотрятся «припыленные» оттенки, например пыльно-розовый, припыленный изумрудный, бордовый и так далее. Кричащих цветов рекомендуют избегать: они будут привлекать внимание администрации и сверстников, отвлекать от учебы.

Фото: Первоклассники на первом уроке в лицее № 369 в Санкт-Петербурге в День знаний / РИА «Новости»

Для девочки можно купить комфортные и утепленные водолазки или лонгсливы, которые пригодятся с приходом холодов. Рубашки замените на джемперы с имитацией рубашки. Так ученик будет чувствовать себя комфортно и опрятно, а родители сэкономят время на глажку. Брюки можно брать прямого кроя или с широкими штанинами. Не стоит забывать о классическом сочетании рубашки с жилетом, а также о платьях.

Фото: Первоклассники во время торжественной линейки, посвященной открытию новой средней школы № 54 и началу учебного года в Новосибирске / РИА «Новости»

«Мальчикам подойдут костюмы. Я бы не рекомендовала „тройки“ — это лишнее нагромождение. Достаточно брюк, пиджака и рубашки. Она может быть кипельно-белой, с принтом или голубоватых оттенков. Альтернатива — майка-поло, толстовка», — отметила стилист. Она посоветовала выбирать брюки отдельно, например джоггеры или карго. Это отсылка к спортивному стилю, при этом стиля кэжуал, который разрешен во многих учебных заведений.

Интересно Если ребенок любит джинсы, но они запрещены дресс-кодом школы, можно остановиться на джинсовых брюках чинос. Они смотрятся формально, но комфортные и стильные. Если ребенок любит джинсы, но они запрещены дресс-кодом школы, можно остановиться на джинсовых брюках чинос. Они смотрятся формально, но комфортные и стильные.

Стилист рекомендовала прислушиваться к ребенку в выборе одежды, поскольку именно в шесть–семь лет начинают формироваться характер и стиль. «Он может любить спортивный стиль, тогда следует обратить внимание на кэжуал, который допустим во многих школах. Если нравится оверсайз, поэкспериментируйте с многослойностью. Если девочка уже хочет наряжаться, изучите стиль преппи», — рассказала Скороходова.

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын / Global Look Press

Рюкзак Главный аксессуар первоклассника — портфель или рюкзак. Можно выбрать не аляпистый и разноцветный вариант, а кожаный. Это практичнее и долговечнее. Если ребенок хочет выглядеть стильно, попробуйте сочетать материалы: к примеру, текстиль и экокожу, замшевые вставки и так далее.

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Обувь «Важно выбирать удобную обувь, ведь школьник проводит в учебном заведении большую часть времени. В ней не должно быть слишком жарко или очень холодно», — подчеркнула эксперт. Для мальчиков хорошим вариантом станут кеды, мокасины, оксфорды, кожаные и будничные кроссовки, например классические белые, серые. Можно купить ортопедические, если у ребенка есть какие-то особенности. Девочкам будет удобно в лоферах, кроссовках, кедах, балетках, а во время торжеств — в туфлях, но на невысоком каблуке.

Стоимость школьного набора в 2024 году и как сэкономить «Покупка школьной формы — недешевое удовольствие. Чтобы сэкономить, можно приобретать ее элементы в разных местах. Часть вещей удобно купить на маркетплейсах, другую — в детских магазинах. Обычно так получается выгоднее», — уточнила Скороходова. Собеседница 360.ru рекомендовала готовиться к школе заблаговременно, так как с августа ставят самые высокие цены на детские товары. Вообще, лучше озадачиться этим примерно в мае. «Школьная базовая капсула обойдется примерно в 20-25 тысяч рублей. Можно уложиться в 15 тысяч, если заняться вопросом заранее и искать вещи в разных местах», — подчеркнула эксперт.

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Психологическая подготовка: как помочь первокласснику в первые дни в школе? Начинать морально готовить ребенка к школе тоже лучше заранее — примерно за год. Если родители вспомнили об этом только в конце июля, будущему первокласснику необходимо предоставить возможность общаться как можно больше: к примеру, на площадках с другими детьми своего возраста, рассказала 360.ru детский психолог и сказкотерапевт Дарья Дугенцова.

«Ему нужно привыкнуть к саморегуляции, поэтому приучите к определенному режиму: чтобы ребенок вставал примерно тогда, когда придется просыпаться в период учебы, есть ту еду, которую будут давать в столовой, гулять в то время, когда в школе выходят на прогулку», — перечислила эксперт. Помимо этого, нужно начинать потихоньку заниматься, однако речь идет не о полноценных 45-минутных занятиях. Можно заинтересовать будущего первоклассника тем, что ему нравится, практиковать игровую форму: рисовать, лепить из пластилина, выводить какие-нибудь закорючки в тетради. Нельзя «дрессировать»: занятия должны доставлять удовольствие. «Помните, что маленькому человеку сложно высидеть 45 минут за партой. Поэтому учитель посреди урока зачастую отвлекает детей на игры и упражнения для отдыха. Так школьники постепенно входят в режим саморегуляции и привыкают к повторяющимся действиям», — рассказала Дугенцова.

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Несмотря на адаптационный период и мягкое вхождение в школьный ритм, отсутствие оценок на старте и игровые форматы, родители кое-что должны сделать, подчеркнула директор «Школы в Некрасовке» Майя Булаева.

Можно заранее познакомиться с одноклассниками, сводить на подготовительные курсы, постепенно тренировать память и внимание с помощью специальных игр, заданий. Майя Булаева

Ребенка важно научить быть частью общества. Для этого следует развить определенные качества, например самостоятельность. «Необходимо не только научить навыкам, но и дать понять, что вы доверяете ребенку, что его решения и действия важны, самодостаточны. Еще важно рассказать о необходимости быть усидчивым, принципах дружелюбия и вежливости», — добавила педагог.

Фото: Первоклассники на первом уроке в День знаний в новой гимназии № 107 «Открытие» в Казани / РИА «Новости»

Помочь адаптироваться в первые дни в школе поможет проигрывание дома различных ситуаций, в частности конфликтов или негативной реакции учителя. Это можно сделать с помощью игрушек, наводящих вопросов: как тот или иной персонаж должен себя повести? Потом дайте ученику подсказку, как правильнее поступить. «С первых дней вам нужно спрашивать обо всем: что нового он узнал за день, появились ли друзья, как их зовут, чем они занимаются. Так школьник научится рассказывать все, что крайне важно для детско-родительских отношений», — предупредила психолог. По ее словам, многие родители интересуются исключительно оценками, что в корне неверно. В итоге подростки отворачиваются от старших, обесценивают их, а сталкиваясь с буллингом и конфликтами, уже не могут поделиться этим со взрослыми. Важно наладить правильную коммуникацию с первого класса.

Фото: Цветы в руках первоклассника на торжественной линейке в День знаний / РИА «Новости»

Наконец, школьника необходимо мотивировать к учебе. А если он не готов психологически, лучше подождать еще год. «Расскажите, почему это важно, раскройте свою успешную историю учебы и достижений, постарайтесь в этом разговоре опираться на его интересы», — подытожила Булаева.