Россиянам рассказали, как работает схема мошенников с ложным взломом «Госуслуг»

Мошенники все чаще используют схему с ложным взломом личного кабинета россиян в госсервисах, чтобы ввести потенциальную жертву в заблуждение. Об этом сообщил руководитель департамента противодействия финансовому мошенничеству (Fraud Protection) компании F6 Дмитрий Ермаков в беседе с РИА «Новости» .

Россияне получают ложные письма, якобы отправленные «Госуслугами», в которых говорится о попытках входа в их аккаунты с других устройств. В таких уведомлениях есть номер фиктивной службы поддержки, по которому якобы необходимо срочно обратиться в случае ошибки. Позвонив по нему, пользователь начинает говорить с мошенником.

«Сценарий с ложным взломом личного кабинета пользователя в госсервисе — один из самых часто используемых мошенниками в последнее время. Такой сценарий всегда — часть сложной схемы, цель которой на первом этапе — ввести потенциальную жертву в заблуждение», — сказал Ермаков.

По его словам, мошенники придумали несколько способов сообщить о ложном взломе личного кабинета: от уведомлений по электронной почте до текстовых сообщений в мессенджерах. В некоторых случаях аферисты напрямую звонят жертвам, создавая иллюзию необходимости предоставить личные данные, а уже затем следуют угрозы о возможном взломе аккаунта.

Получателям таких писем нужно обратить внимание на их отправителя, который зачастую использует случайный адрес электронной почты или обычный номер телефона. Чтобы перестраховаться, можно проверить, сохранился ли доступ к аккаунту на официальном сайте «Госуслуг» и, в случае проблем, связаться с настоящей службой поддержки.

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