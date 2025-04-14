Желание заработать на бирже обернулось для пензячки потерей свыше 2 млн рублей

Жительница Пензы 1986 года рождения стала жертвой мошенников. Доверчивая горожанка перевела аферистам свыше двух миллионов рублей. Об этом сообщил сайт «Пенза Пресс» со ссылкой на пресс-службу областного УМВД России.

По словам пострадавшей, неизвестные предложили ей дополнительный заработок на бирже, и она согласилась. Женщина зарегистрировалась в приложении и перевела на счет более шести тысяч рублей.

Затем она взяла несколько кредитов и заняла деньги у знакомых, чтобы перечислить их мошенникам. Общий ущерб превысил два миллиона рублей, из которых полтора миллиона — кредитные средства.

Следователи возбудили уголовное дело. Сейчас сотрудники полиции пытаются найти причастных к преступлению. Они напоминают, что не стоит верить незнакомым людям, которые звонят по телефону.