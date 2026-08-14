Россиянам рассказали, как провести Успенский пост

Иеромонах Феодорит: во время Успенского поста нужно чаще молиться и причащаться

В Успенский пост православным верующим следует читать больше молиться и хотя бы раз прочитать акафист Пресвятой Богородице. Об этом РИА «Новости» рассказал иеромонах Феодорит (Сеньчуков).

По его словам, пост нужен, чтобы люди не отключались от духовной жизни. Кроме того, Успенский пост является единственным, напрямую посвященным Богородице.

«В связи с этим многие ей особо молятся, например, читают каждый день акафист Пресвятой Богородице. Думаю, хотя бы один раз во время этого поста его точно стоит прочесть», — сказал священник.

Он добавил, что в это время главное больше внимания уделять духовной жизни — чаще посещать храм, исповедоваться и причащаться. Если говорить о питании, то по монашескому уставу в эти дни под запретом мясо, молоко, молочные продукты, яйца и рыба.

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