Россиянам рассказали, как продлить отпуск в ноябре 2026 года

Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина посоветовала россиянам присоединять отпуск к государственным праздникам, чтобы отдыхать дольше. В ноябре это позволит получить до десяти свободных дней, сообщает RT .

С финансовой точки зрения отпуск выгоднее оформлять в месяцы с наибольшим числом рабочих дней. До конца 2026 года это сентябрь, октябрь и декабрь: в каждом из них по 22 рабочих дня.

Если цель — продлить отдых, отпуск лучше связать с праздниками. Санина пояснила, что 4 ноября является нерабочим праздничным днем. При оформлении отпуска со 2 по 8 ноября период отдыха с учетом выходных составит десять дней. Праздничный день не оплачивается сверх отпускных.

Можно использовать и два дня отпуска — 5 и 6 ноября. В этом случае отдых продлится пять дней, с 4 по 8 ноября.

Кроме того, 31 декабря объявлен выходным. Отпуск с 28 по 30 декабря позволит отдыхать более двух недель вместе с выходными и новогодними праздниками.