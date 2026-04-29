Нутрициолог Ромашина рекомендовала ограничить порцию шашлыка до пяти кусков

Нутрициолог Ольга Ромашина сообщила в беседе с «Москвой 24» , что порция шашлыка для взрослого человека должна составлять примерно 200–300 граммов, что эквивалентно пяти средним кускам мяса.

По ее словам, такое количество белка и жиров организм сможет переработать без излишней нагрузки на почки и пищеварительную систему.

«Если превысить данную норму, может появиться чувство тяжести, сонливость и дискомфорт в желудке», — предупредила эксперт.

Людям с хроническими заболеваниями ЖКТ, такими как гастрит, язва или панкреатит, особенно в период обострения, лучше вовсе отказаться от классического шашлыка. Острые специи и жирное жареное мясо способны спровоцировать приступ.