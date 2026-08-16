День рождения усопшего. Священник рассказал, можно ли праздновать и каким образом

Отмечать день рождения усопшего верующего можно, но делать это молитвой. Настоятель храма Воскресения Христова в селе Воскресенка Максим Портнов сообщил об этом aif.ru .

По его словам, в православии день смерти человека является более почитаемой датой, чем день рождения. Даже память святых чтут, как правило, в день их смерти.

«При этом есть достаточно много уважаемых, почитаемых святых, у которых празднуется и день рождения, например, Николая Чудотворца, Иоанна Крестителя», — сказал священник.

В день рождения покойного Портнов предложил помолиться о его душе. Таким же способом можно отметить даты крещения и венчания.

Ранее митрополит Иларион призвал не откровенничать с окружающими, за исключением священника. Он назвал три вещи, о которых никому не стоит рассказывать.