Россиянам рассказали, как пожаловаться на нарушившего трудовые права работодателя

Минтруд: узнать о правах на работе можно через сервис «Дежурный инспектор»

Фото: Freepik

В России можно получить бесплатную консультацию по трудовым правам. Об этом сообщили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты страны.

По вопросам трудовых прав можно обратиться на горячую линию. Федеральная (по номеру 8 (800) 707-88-41) работает круглосуточно, а региональная — с 09:00 до 21:00.

Фото: пресс-службы Министерства труда России
Фото: Фото: пресс-службы Министерства труда России
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Фото: пресс-службы Министерства труда России
Фото: Фото: пресс-службы Министерства труда России
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Фото: пресс-службы Министерства труда России
Фото: Фото: пресс-службы Министерства труда России
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Фото: пресс-службы Министерства труда России
Фото: Фото: пресс-службы Министерства труда России
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Проконсультироваться также можно с помощью сервиса «Дежурный инспектор». Ответ на запрос приходит в течение нескольких рабочих дней.

Подать официальное обращение о том, что работодатель нарушил трудовые права, можно тут же через рубрику «Сообщить о проблеме».

Ранее Минтруд России предложил увеличить прожиточный минимум для трудоспособного населения на 14,8%, а также создал новый подход к выполнению квоты на трудоустройство людей с инвалидностью. Коме того, россиянам решили дать еще один официальный выходной — 31 декабря. В нижней палате парламента уже работают над этим вопросом.

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