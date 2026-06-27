Россиянам рассказали, как помочь питомцам перенести летнюю жару

Перенести летнюю жару питомцам может помочь купание в водоемах и смачивание живота. Об этом ТАСС заявил кандидат медицинских наук, директор и главврач ветеринарной клиники в Екатеринбурге Анатолий Исайкин.

Он подчеркнул, что питомцам также можно давать не холодные, а прохладные корм и воду. Собаки могут купаться в водоемах для регуляции температуры.

«Кошки чаще легче переносят жару, но им иногда стоит подмачивать животик», — отметил ветеринар.

Специалист объяснил, что на животе находится большое количество сосудов, а шерсть менее густая. Полностью мочить кошку нельзя — животное перенесет сильный стресс и может замерзнуть.

По словам Исайкина, в жаркие дни комнаты, в которых находятся питомцы, следует кондиционировать. Особенно в случаях, когда животные сидят в квартире одни.

Ранее ветеринар Михаил Шеляков посоветовал не кормить кошек со стола. Он пояснил, что такой рацион может негативно сказаться на здоровье питомца.