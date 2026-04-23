Россиянам рассказали, как получить налоговый вычет за ГТО

В России можно получить налоговый вычет за значок ГТО, если сдать его нормативы, пройти профосмотр или диспансеризацию и быть при этом налоговым резидентом. Об этом РИА «Новости» рассказал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин («Единая Россия»).

«Для получения льготы нужно быть налоговым резидентом, иметь официальный доход, с которого удерживается налог, сдать нормативы ГТО для своей возрастной группы, получить знак отличия (золотой, серебряный или бронзовый) и в том же году пройти профосмотр или диспансеризацию», — сказал он.

Парламентарий отметил, что сумма вычета фиксированная — 18 тысяч рублей в год. Для оформления следует представить копию удостоверения к знаку ГТО или выписку из приказа Минспорта, а также справку о прохождении медосмотра. Получить его сможет только то, кто лично сдал нормативы.

Удобнее всего подать заявление на вычет через работодателя, написав заявление в бухгалтерию. Налог просто перестанут удерживать с ближайшей зарплаты и не придется ждать год, когда придут деньги. Но есть и другой вариант — подать декларацию 3-НДФЛ в налоговую инспекцию.

Самозанятые и индивидуальные предприниматели на упрощенке вычет не положен. Они смогут его получить лишь в том случае, если у них имеется иной доход, облагаемый НДФЛ.

