Россиянам рассказали, как подготовить дачу к новому сезону в марте

Депутат Чаплин: до конца марта на даче нужно убрать мусор и внести удобрения

Дачникам до конца марта следует навести порядок на своих участках, чтобы подготовиться к новому сезону. Об этом NEWS.ru рассказал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

По его словам, дачникам необходимо проверить садовый инвентарь (лопаты, грабли, секаторы и другие инструменты) и технику. Лезвия при необходимости следует заточить, а движущиеся части — смазать. Исправные инструменты обеспечат эффективную работу в саду.

Чаплин также отметил, что уборка дорожек и площадки от сухих веток, прошлогодней листвы и другого мусора сделает участок более ухоженным.

«Если позволяет погода, можно начать перекапывать грядки, вносить удобрения и компост. Это позволит улучшить структуру почвы и насытить ее необходимыми питательными веществами», — добавил он.

Кроме того, следует обработать кустарники и деревья от болезней и вредителей.

Ранее председатель общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов рассказал, как весной не ошибиться с подкормкой голубики и клубники.