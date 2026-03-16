Простые правила для богатого урожая. Чем подкормить клубнику и голубику весной Садовод Туманов: голубике нужны чуть кислые почвы, а клубнике — нейтральные

Интересное

Сад и огород

Удобрения

Дачники начинают готовиться к новому сезону сразу после схода снега. Одна из ранневесенних забот — уход за ягодными культурами, ведь эти растения нуждаются в подкормке и защите от вредителей и болезней для хорошего плодоношения. В нюансах ухода за голубикой и садовой земляникой разобрался 360.ru.

Как не ошибиться с подкормкой Урожай ягодных культур зависит от грамотного использования удобрений, которые позволяют добиться сбалансированного минерального питания растений по всем микро- и макроэлементам. Только для начала необходимо разобраться, на какой именно земле планируется выращивать голубику и садовую землянику, отметил председатель общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов. Для здорового роста и развития растений необходимы три макроэлемента — азот, фосфор и калий. При этом именно азота не хватает в почве практически везде. Этот макроэлемент можно взять из минеральных удобрений.

Фото: РИА «Новости»

«У дачников наиболее популярны всевозможные селитры или, допустим, карбамид или та же мочевина. Это может быть какая-то органика. Тот же самый куриный помет, который надо разводить. Но с органикой трудно работать, особенно человеку несведущему, потому что трудно дозу соблюсти», — сказал эксперт. Минеральные удобрения снабжены инструкцией, которую следует точно соблюдать, чтобы не навредить ни себе, ни растениям. Отличный вариант — использовать комплексные удобрения, содержащие азот, фосфор и калий, — «Нитрофоску» или «Нитроаммофоску». «Удобрения: либо азотные удобрения, либо удобрения комплексные, содержащие три элемента, либо три элемента плюс микроэлементы», — посоветовал Туманов. Какие удобрения выбрать — порошковые или жидкие Собеседник 360.ru предупредил, что при использовании порошковых удобрений, особенно при перекопке, часть их может потеряться — уйти в воздух, испарившись, или в нижние слои грунта. По его словам, эффективнее поливать растения водой, где растворили минеральное удобрение, чтобы удобрить корневую систему. Жидкие удобрения широко распространены в продаже и отличаются только по составу элементов. Они могут быть с гуматами или без, но первые лучше.

Интересно Гуматы — это природный стимулятор роста растений, натриевые и калийные соли гуминовых кислот, образующихся в грунте в результате разложения клетчатки растений. Их получают из торфа, бурого угля или сапропеля. Гуматы активизируют в растениях обменные процессы, что улучшает их общее здоровье и развитие.

Туманов призвал дачников применять правильные удобрения и по инструкции, а не прислушиваться к сомнительным советам из интернета. Если поливать грунт, например, дрожжевым или солевым раствором, посыпать солью или содой, то можно загубить почву. Зачем нужно знать кислотность почвы Дачникам следует знать кислотность грунта (pH), ведь этот агротехнический фактор напрямую влияет на способность ягодных культур усваивать элементы питания. Ее можно самостоятельно определить по сорнякам, если просто посмотреть в интернете, на какой почве они растут. Туманов пояснил, что почва может быть нейтральной (около 6 pH), кислой (ниже 5 pH) или щелочной (выше 7 pH). «Голубика как раз очень неплохо переносит слабокислые и даже чуть-чуть кислые почвы. Если для садовой земляники, которую вы называете клубникой, нужна нейтральная, то для голубики слабокислая почва это самое-самое оно», — сказал он.

Фото: РИА «Новости»

Если растению не подходит кислотность грунта, то оно будет «голодать», даже если он богат питательными веществами, ведь они просто не смогут их взять. Поэтому голубику и садовую землянику надо отдельно выращивать. «Под садовую землянику надо все-таки почву раскислять. Раскислять лучше с осени, но можно и сейчас добавить при перекопке ту же золу, доломитовую муку, в тех объемах, чтобы не уйти в щелочную реакцию», — посоветовал Туманов. Если добавить на квадратный метр треть ведра золы именно под перекопку, то будет легкое раскисление. Также стоит помнить, что некоторые азотные удобрения подкисляют почву. Не стоит искать простых советов и легких путей. «Самое ценное у садовода — это не работоспособность, а знание и опыт. Работайте головой, а не руками. И будет у вас урожай», — подытожил Туманов. Как правильно подкормить голубику весной Весной голубику трижды подкармливают. Первый этап удобрения проводят, когда на кустарнике начинают набухать почки. В это время ей нужен азот, поэтому первым делом вносятся азотные удобрения, сообщил телеграм-канал «Мой урожай | Сад. Огород. Цветы». По классике голубику обычно рекомендуют подкармливать мочевиной, которая еще немного подкисляет почву. При первой подкормке разводят одну столовую ложку на 10 литров воды, за тем поливают посадки по нормативу — одно ведро на квадратный метр. «Две другие подкормки мочевиной голубике следует дать сразу, как только начнут распускаться бутоны, а затем в начале формирования ягод — в той же дозировке, что и первая подкормка», — объяснили авторы канала.

Фото: РИА «Новости»

Не стоит забывать про калий и фосфор, чтобы получить обильный урожай. Только фосфорные и калийные удобрения следует вносить в первой половине осени и примерно раз в два-три года, точно соблюдая дозировку. На один квадратный метр вносят суперфосфата три столовые ложки или одну столовую ложку сульфата калия. «Эти удобрения нужно равномерно разбросать поверх почву по периметру кроны — в этой зоне находятся всасывающие корешки, а затем заделать в почву на глубину 8-10 сантиметров», — уточнили авторы канала. Раз в два-три года следует вносить перегной или компост — половина ведра на квадратный метр, причем тоже осенью.

Подкормка — это хорошо, но не стоит забывать, что весной для садовой голубики важно провести грамотную обрезку, а также убрать сломанные ветки. Еще один важный этап — обработка кустиков голубики от болезней (антракноз, серая гниль, черная пятнистость) и вредителей, например, садовых клещей. В качестве профилактики можно использовать один из фунгицидов («Фундазол», «Терсел», «Ровраль», «Эупарен»). Чем подкормить клубнику Весной клубнику также подкармливают трижды — после таяния снега, до цветения и после него. Как только растает снег и немного подсохнет почва, вносят азот. «В средней полосе первая подкормка клубники обычно приходится на середину апреля. В южных областях и регионах с теплым климатом вносить удобрения можно уже в конце марта. В более северных и при затяжной весне срок может сместиться на первые числа мая», — объяснили авторы канала.

Самый простой вариант — внести минеральные удобрения, выбрав между мочевиной и аммиачной селитрой. Здесь также нужно соблюдать норму расхода на один куст — одна столовая ложка на 10 литров воды. Разница лишь в норме полива: на один куст вливается 0,5 литра аммиачной селитры или 0,3 литра мочевины. Клубнику тоже стоит обработать ранее весной, очистив для начала делянку и затем опрыскать фунгицидами, акарицидами и инсектицидами. Это защитит растение от клещей, грибковых заболеваний и вредных насекомых с их потомством.