Россиянам рассказали, как поддержать ребенка после результатов ЕГЭ
Психолог Синкевич посоветовала не критиковать ребенка при любых баллах ЕГЭ
Родителям стоит поддержать ребенка, который только что сдал ЕГЭ. Для этого нужно воздержаться от критики и сравнений, рассказала ТАСС психолог новосибирского центра психологической помощи Евгения Синкевич.
По ее словам, подростку важно услышать в голосе взрослого любовь, а не оценку результата. Специалист уточнила, что при сильном стрессе человек может не слышать доводы разума и логики, но обращает внимание на интонации.
«Слова должны звучать самым любящим голосом. Лучше говорить коротко: „Я понимаю, как тебе тяжело“, „Я рядом“. Ребенок может проживать это как реальную потерю — потерю своих ожиданий», — подчеркнула Синкевич.
Она призвала не задавать ребенку вопросы вроде «Почему так мало?», потому что они усиливают чувство вины. Эксперт также назвала агрессию, слезы или обвинения в адрес системы естественной реакцией на перегрузку.
Ранее психолог Татьяна Федосимова рекомендовала родителям следить за режимами сна и питания ребенка в период экзаменов.