Россиянам рассказали, как поддержать ребенка после результатов ЕГЭ

Родителям стоит поддержать ребенка, который только что сдал ЕГЭ. Для этого нужно воздержаться от критики и сравнений, рассказала ТАСС психолог новосибирского центра психологической помощи Евгения Синкевич.

По ее словам, подростку важно услышать в голосе взрослого любовь, а не оценку результата. Специалист уточнила, что при сильном стрессе человек может не слышать доводы разума и логики, но обращает внимание на интонации.

«Слова должны звучать самым любящим голосом. Лучше говорить коротко: „Я понимаю, как тебе тяжело“, „Я рядом“. Ребенок может проживать это как реальную потерю — потерю своих ожиданий», — подчеркнула Синкевич.

Она призвала не задавать ребенку вопросы вроде «Почему так мало?», потому что они усиливают чувство вины. Эксперт также назвала агрессию, слезы или обвинения в адрес системы естественной реакцией на перегрузку.

Ранее психолог Татьяна Федосимова рекомендовала родителям следить за режимами сна и питания ребенка в период экзаменов.