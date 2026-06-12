Психолог Федосимова призвала следить за режимами сна и питания ребенка в период экзаменов

В российских школах продолжается основной период сдачи ЕГЭ и ОГЭ, который продлится до 9 июля. Не все выпускники справляются со стрессом: недавно в Тюмени ученика увезли на скорой в больницу прямо с экзаменов. Как справиться с тревожностью и какие ошибки совершают родители и педагоги, рассказала «ФедералПресс» психолог и гештальт-терапевт Татьяна Федосимова.

По словам специалиста, стрессоустойчивость у всех разная, и важно знать, как организм реагирует на стресс.

«Нервная система имеет свои врожденные характеристики, она бывает сильная и слабая. Сильная выдерживает высокие психоэмоциональные нагрузки, а слабая не справляется», — отметила психолог.

Федосимова подчеркнула, что необходимо следить за режимами сна и питания ребенка.

«Обязательно следите за режимами сна и питания ребенка. Это очень важно, потому что нервная система должна успевать восстанавливаться», — сказала она.

Если ребенок знает, что у него могут быть стрессовые реакции, психолог советует принимать успокоительные, которые назначат психотерапевт и невролог. Психолог отметила, что важно перекладывать ответственность на самого ребенка и не запугивать его.