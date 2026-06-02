Россиянам рассказали, как обезопасить детей в интернете

Чтобы обезопасить детей в интернете, родителям необходимо заблаговременно настроить базовые инструменты виртуальной защиты. Об этом РИА «Новости» сообщил глава группы обучения информационной безопасности «Яндекса» Александр Лунев.

По его словам, еще до того, как ребенок начнет пользоваться гаджетом, нужно создать отдельный детский аккаунт, настроить родительский контроль, ограничить экранное время и доступ к определенным приложениям.

«При этом важно не просто включить ограничения, а объяснить ребенку, зачем они нужны — тогда правила будут восприниматься не как запрет, а как способ защиты», — пояснил Лунев.

Эксперт добавил, что не менее важно вести с детьми разъяснительные беседы, в частности, рассказывать о том, что мошенники могут маскировать фишинговые ссылки под предложения внутри игр или сообщения якобы от новых друзей.

Также необходимо донести до ребенка, что нельзя распространять в Сети его личные данные, в том числе номер школы или информацию о семье.

«Гораздо эффективнее регулярно обсуждать с ребенком происходящее в интернете, объяснять правила цифровой безопасности и развивать его критическое мышление», — отметил Лунев.

Ранее стало известно, что аферисты стали все чаще нацеливаться на детей в интернете.