Директор по безопасности Мякишев заявил, что злоумышленники все чаще нацеливаются на детей в интернете

Директор по информационной безопасности Ozon Кирилл Мякишев Кирилл Мякишев в беседе с РИА «Новости» заявил, что злоумышленники все чаще нацеливаются на детей в интернете. Одной из самых распространенных схем обмана являются предложения от якобы друзей или известных блогеров в компьютерных играх. Они заманивают детей редкими игровыми предметами или выигрышами в обмен на денежные переводы или фотографии банковских карт родителей.

Еще один прием — взлом аккаунтов друзей и отправка сообщений от их имени с просьбой срочно переслать код из SMS или пополнить баланс. Часто дети попадаются на поддельные сайты, которые копируют внешний вид известных брендов и выманивают данные карт или логины с паролями, написал MK.RU.

Мякишев подчеркнул, что основа цифровой безопасности ребенка — это доверительные отношения в семье. Если ребенок сталкивается с чем-то подозрительным в сети, он должен сразу рассказать об этом близким. Важно объяснять правила безопасности доступным языком, без запугивания.

Среди ключевых правил, которые стоит обсудить с детьми, эксперт выделил использование сложных паролей и двухфакторной аутентификации, а также отказ от перехода по подозрительным ссылкам. Не менее важно научить детей не сообщать коды подтверждения, пароли, данные банковских карт и не отправлять скриншоты из банковских приложений.

Кроме того, специалист рекомендовал не делиться личными данными в сети — например, не выкладывать фотографии дома, школы, класса, документов родителей и другую конфиденциальную информацию. Важно помнить и о цифровом следе: все, что публикуется в интернете, может сохраняться долго и оказаться в руках злоумышленников.