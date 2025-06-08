Россиянам рассказали, как не потерять деньги при звонке мошенников

МВД: при звонке мошенников лучше притвориться неподходящей жертвой

Фото: РИА «Новости»

Чтобы обезопасить себя при звонке мошенников, лучше сделать вид, что у злоумышленников нет шанса получить какую-либо выгоду. Об этом ТАСС сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

«Притворитесь неподходящей жертвой, чтобы мошенники потеряли интерес», — сказали в ведомстве.

Также правоохранители порекомендовали россиянам включать фантазию и придумывать нестандартные ответы, чтобы поставить преступников тупик. В целом при звонках с незнакомых номеров лучше не брать трубку и использовать голосовую почту.

Ранее стало известно о новой схеме, которую мошенники придумали накануне Дня России. Злоумышленники используют ботов, предлагающих денежные призы от государства.

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