Россиянам рассказали, как не потерять деньги при звонке мошенников

Чтобы обезопасить себя при звонке мошенников, лучше сделать вид, что у злоумышленников нет шанса получить какую-либо выгоду. Об этом ТАСС сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
«Притворитесь неподходящей жертвой, чтобы мошенники потеряли интерес», — сказали в ведомстве.
Также правоохранители порекомендовали россиянам включать фантазию и придумывать нестандартные ответы, чтобы поставить преступников тупик. В целом при звонках с незнакомых номеров лучше не брать трубку и использовать голосовую почту.
Ранее стало известно о новой схеме, которую мошенники придумали накануне Дня России. Злоумышленники используют ботов, предлагающих денежные призы от государства.
Легенды футбола провели мастер-класс для юных спортсменов в Подольске
Буданов назвал срок получения тел погибших военных от России
Полиция поймала группу домушников, грабивших элитные коттеджи в Волгограде
Коммуникации для подсветки начали подводить в сквере имени Пушкина в Подольске
Флакон за 134 тысячи: в ЦРПТ назвали самые дорогие духи, проданные этой весной
Маск опубликовал пост с прогнозом на будущее без объяснений и создал интригу
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте