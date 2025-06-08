Россиянам рассказали, как не потерять деньги при звонке мошенников

Чтобы обезопасить себя при звонке мошенников, лучше сделать вид, что у злоумышленников нет шанса получить какую-либо выгоду. Об этом ТАСС сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.