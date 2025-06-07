Мошенники придумали новую схему обмана в канун Дня России

Matthias Balk/dpa
Фото: Matthias Balk/dpa/www.globallookpress.com

В преддверии Дня России в Telegram появился новый способ мошенничества — боты, которые предлагают крупные денежные призы от государства. О новой уловке рассказали Lenta.ru в Центре цифровой экспертизы Роскачества.

Аферисты распространяют приглашения в Telegram-боты разными способами: рассылками, рекламой в соцсетях и мессенджерах.

Пользователей уверяют, что в праздничном розыгрыше можно выиграть миллион рублей. Якобы для подтверждения личности просят указать контакты, а для завершения регистрации — ввести код из СМС или сообщения в мессенджере.

«Главная цель подобных мошеннических схем — получение доступа к аккаунтам пользователей Telegram. Ввод кода дает злоумышленникам полный контроль над аккаунтом, позволяя им рассылать спам, распространять вредоносное ПО и даже обманывать друзей и знакомых жертвы», — предупредил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

В организации призвали пользователей не переходить по подозрительным ссылкам и не участвовать в сомнительных розыгрышах, а также включить дополнительную защиту в настройках — двухфакторную аутентификацию.

Ранее руководитель центра правопорядка Александр Хаминский рассказал, как мошенники вынуждают детей в компьютерных играх давать доступ к счетам родителей.

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