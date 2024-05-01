Россиянам рассказали, как не ошибиться с выбором куличей | 360°

Общество 01 мая 2024, 11:18 Россиянам рассказали, как не ошибиться с выбором куличей Роспотребнадзор посоветовал выбирать куличи с натуральными ингредиентами Unsplash

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Купленные на улицах в открытых полиэтиленовых пакетах куличи могут оказаться опасными. Предпочтение следует отдавать выпечке из натуральных ингредиентов, у которой нет липкости и белесого налета. Об этом заявила пресс-служба Роспотребнадзора.

Ведомство рекомендовало покупать куличи без изъянов и с однородной поверхностью.

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«Растрескавшаяся корочка говорит о нарушении технологии приготовления, при разрезе могут быть непропеченные части теста, неприятные на вкус», — указали в Роспотребнадзоре.

Специалисты также посоветовали не покупать выпечку с подмокшей верхушкой, потому что из-за этого она быстрее испортится. В Роспотребнадзоре добавили, что правильный кулич имеет сладкий без приторности вкус и легкий аромат ванили.

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