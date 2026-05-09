Россиянам рассказали, как наказать соседа за ночной шум в квартире

Соседей можно привлечь к ответственности, если из их квартиры доносится сильный шум от стиральной машины или другие громкие звуки, которые нарушают покой жильцов. Об этом «Газете.Ru» рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Он пояснил, что жизнь в многоквартирном доме предполагает соблюдение правил, которые должны обеспечивать общий комфорт. При этом закон не защищает от всех бытовых звуков, например, шагов или детского плача в дневное время, однако в ряде случаев шум может считаться нарушением.

«Санитарные нормы <…> ограничивают громкость звуков в жилых комнатах до 55 децибел днем и до 45 ночью. Можно расценить как нарушение случаи, когда стиральная машина сильно вибрирует или сосед устроил активные игры в квартире, например баскетбол. Особенно если шум возникает ночью, виновникам будет грозить реальное денежное взыскание», — сказал Бондарь.

По его словам, по штраф за такие нарушения составит от 500 до 1000 рублей, однако региональные нормы могут предусматривать более серьезные суммы. В Москве за громкие звуки в запрещенные часы могут оштрафовать на сумму до 2000 рублей, а в Московской области за первое нарушение — примерно на 3000 рублей.

Однаков в подобных ситуациях эксперт не рекомендует начинать конфликт с криков и угроз.

Действовать необходимо последовательно и, в первую очередь, собрать доказательства. Полезно фиксировать дату, время и характер шума, а также использовать аудио- и видеозаписи с отметкой времени. Коллективные жалобы обычно воспринимают серьезнее, чем одиночные обращения, а передать материалы можно участковому, в управляющую организацию, через ГИС ЖКХ или приложение «Госуслуги.Дом».

Ранее Бондарь опроверг мнение о том, что владельцы квартир обязаны наносить на окна специальные метки для защиты птиц. Он пояснил, что такие требования предусмотрены только для аэропортов и прилегающих к ним территорий.