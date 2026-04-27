Эксперт по ЖКХ Бондарь развеял миф о необходимости маркировки окон для защиты от птиц

Общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил NEWS.ru , что россияне не обязаны устанавливать специальные наклейки на окна для защиты птиц от столкновений со стеклом.

По его словам, вместо этого рекомендуется использовать москитные сетки для смягчения возможного удара.

«Сейчас в российских законах нет пункта, который обязывал бы владельца жилья клеить на стекла заметные для птиц наклейки», — отметил специалист.

Он также добавил, что особые нормы по предотвращению столкновений с птицами действуют только в аэропортах и прилегающих зонах. Обслуживание больших витражей в многоквартирных домах, согласно статье 162 Жилищного кодекса РФ, входит в обязанности управляющей компании.