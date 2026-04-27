Эксперт по ЖКХ Бондарь развеял миф о необходимости маркировки окон для защиты от птиц
Общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил NEWS.ru, что россияне не обязаны устанавливать специальные наклейки на окна для защиты птиц от столкновений со стеклом.
По его словам, вместо этого рекомендуется использовать москитные сетки для смягчения возможного удара.
«Сейчас в российских законах нет пункта, который обязывал бы владельца жилья клеить на стекла заметные для птиц наклейки», — отметил специалист.
Он также добавил, что особые нормы по предотвращению столкновений с птицами действуют только в аэропортах и прилегающих зонах. Обслуживание больших витражей в многоквартирных домах, согласно статье 162 Жилищного кодекса РФ, входит в обязанности управляющей компании.