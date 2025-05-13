Россиянам рассказали, как можно оштрафовать курящих в квартире соседей

Если табачный дым из квартиры попадает в общий коридор или соседние комнаты, это можно расценить как нарушение правил пользования жилым помещением, а также как причинение вреда здоровью и имуществу других граждан. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

«Дым, проникающий в другие квартиры, может квалифицироваться как нарушение санитарно-гигиенических норм. СанПиН устанавливает допустимые уровни загрязнения воздуха в жилых помещениях. В случае систематического нарушения этих норм гражданин вправе обратиться в Роспотребнадзор», — объяснил эксперт.

Эксперт обратил внимание на то, что согласно закону «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», курение запрещено на лестничных площадках, в лифтах, коридорах, а также на общих балконах. Он подчеркнул, что нарушение этого закона влечет за собой административную ответственность в виде штрафа в размере от 500 до 1500 рублей.

Бондарь сообщил, что гражданин имеет право обратиться в суд, опираясь на статью Гражданского кодекса, которая защищает право собственности. Размер компенсации устанавливается судом в индивидуальном порядке, но в судебной практике встречаются и суммы в пределах до 15 тысяч рублей.

Для начала жильцу стоит обратиться в управляющую компанию, попросить провести разъяснительную беседу и проверить вентиляцию. Если это не поможет — подать заявление участковому. При систематических нарушениях можно обратиться в Роспотребнадзор и суд.

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