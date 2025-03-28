На здоровье сердца влияют различные факторы, среди которых есть повседневные привычки, способные нанести серьезный ущерб органу. Об этом рассказала «Известиям» врач-кардиолог «СМ-Клиника» Анастасия Фомичева.

Курение — одна из наиболее вредных привычек для сердца. Никотин и другие вредные вещества, попадая в организм, наносят удар не только по легким, но и увеличивают риск развития различных сердечно-сосудистых заболеваний, включая атеросклероз и ишемическую болезнь сердца, отметила эксперт.

Другой значимый фактор риска для здоровья сердца — неправильное питание. По словам Фомичевой, чрезмерное потребление насыщенных жиров и сахара ведет к повышению уровня холестерина в крови, что со временем может способствовать образованию атеросклеротических бляшек, сужающих сосуды и повышающих вероятность инфарктов и инсультов.