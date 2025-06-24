Мошенники убедили пару из Перми выйти в центр Москвы с плакатом «Величие СБУ»

Телефонные мошенники уговорили супружескую пару из Пермского края взять кредит, полететь в Москву и выйти в центр города с плакатом «Величие СБУ». Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Аферисты в апреле убедили семью взять займ в банке, а затем купили им билеты до Москвы и оплатили гостиницу. Говорить кому-либо о неожиданной поездке злоумышленники запретили.

По заданию мошенников пара 30 апреля вышла на Тверскую площадь, где проходила репетиция парада Победы. Жителей Перми убедили встать в одиночный пикет с плакатом «Величие СБУ» рядом с военной техникой. По данным канала, сотрудники полиции задержали гостей города уже через 20 секунд после начала «акции».

Жертвам мошенников вменили дискредитацию армии и неповиновение полиции. Суд оштрафовал семейную пару на 30 тысяч рублей и арестовал на 13 суток.

Ранее в МВД перечислили, кем обычно представляются телефонные мошенники. Чаще всего аферисты действуют, выдавая себя за сотрудников полиции, ФСБ, РКН и Росфинмониторинга.