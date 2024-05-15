Пенсионерка из Нижегородской области лишилась 1,7 млн рублей после общения с мошенниками | 360°

Происшествия 15 мая 2024, 11:58 Пенсионерка из Нижегородской области лишилась 1,7 млн рублей после общения с мошенниками

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Пенсионерка из Арзамаса лишилась крупной суммы денег после общения с мошенниками. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, в начале мая 2024 года в квартиру к 82-летней женщине пришел неизвестный, представившийся сотрудником Центробанка. Злоумышленник убедил потерпевшую перевести сбережения на «безопасный счет». Гражданка отдала курьеру более 1,7 миллиона рублей.

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Стражи порядка устанавливают личности причастных к преступлению. Возбуждено уголовное дело.