Юрист Кузнецов напомнил, что размер арендной платы может изменяться не чаще раза в год

Многие собственники квартир считают, что могут повышать арендную плату по своему усмотрению. Что делать, если владелец жилья хочет увеличить ежемесячный платеж, как избежать или отсрочить повышение? Вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов в беседе с Life.ru рассказал, что отношения по найму жилого помещения регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации.

Статья 614 ГК РФ и положения главы 35 ГК РФ устанавливают порядок и условия изменения размера арендной платы. Ключевым принципом является то, что размер платы за наем жилого помещения определяется соглашением сторон. Любое изменение условий договора должно быть согласовано между арендодателем и арендатором, если иное не предусмотрено договором.

Размер арендной платы может изменяться по соглашению сторон в сроки, предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год. Это правило защищает арендатора от произвольного и частого повышения платы.

Если договор найма не содержит условий и порядка изменения арендной платы, то ее повышение возможно только по взаимному согласию сторон.

При получении предложения о повышении арендной платы у арендатора есть несколько законных вариантов действий.

Владимир Кузнецов рекомендует внимательно изучить действующий договор найма. Если в нем отсутствуют положения о возможности одностороннего изменения размера платы или о порядке ее индексации, то арендодатель не вправе требовать увеличения в одностороннем порядке. В таком случае арендатор может отказаться от повышения, продолжая оплачивать аренду в прежнем размере. Важно сохранять все квитанции и подтверждения оплаты.