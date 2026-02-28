Россиянам рассказали, как быстро разблокировать аккаунт на «Госуслугах»

Эксперт Истомин: разблокировать аккаунт на «Госуслугах» можно через банк

Разблокировка аккаунта на «Госуслугах» через техподдержку потребует до 72 часов, однако решить проблему можно значительно быстрее через личный кабинет банка или банковское отделение. Об этом РИА «Новости» сообщил специалист по информационной безопасности группы компаний ST IT Ярослав Истомин.

«Быстрее всего — за 5-30 минут — блокировку аккаунта на „Госуслугах“ снимают в следующих случаях: через личный кабинет банка, если аккаунт привязан к ЕСИА через „Сбер“, Т-Банк, ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк», — пояснил он.

Для этого необходимо зайти в мобильное приложение банка, найти раздел «Госуслуги»/ЕСИА, воспользоваться кнопкой «Восстановить доступ» или «Разблокировать». Также можно прийти в отделение банка с паспортом и обратиться к операционисту с этим вопросом.

