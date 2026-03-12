Россиянам рассказали, как безопасно покупать и продавать недвижимость

Чтобы избежать мошенничества при сделках с недвижимостью, необходимо тщательно проверять юридическую историю объекта и придерживаться определенного алгоритма действий. Об этом сообщили на официальном портале мэра и правительства Москвы.

«Важным этапом покупки является проверка юридической истории недвижимости: кто является собственником, как и на каких условиях была проведена приватизация, нет ли обременений на объекте и ограничений на его продажу», — отметила руководитель проекта «Перезвони сам» столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина.

Стоит насторожиться, если стоимость объекта заметно ниже рыночной, а также если продавец старается ускорить сделку или недвижимость перепродается уже не впервые за короткий срок.

Ранее стало известно, что что присвоение найденных в купленной квартире вещей может расцениваться как кража.