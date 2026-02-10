Юрист Соловьев предупредил, что присвоение найденных в купленной квартире вещей может расцениваться как кража

При покупке жилья новый владелец может обнаружить в нем чужие вещи или ценности. Заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил в разговоре с RT , что присвоить найденные вещи нельзя — это может быть расценено как кража.

По словам эксперта, в договоре купли-продажи следует указать, в каком состоянии и с каким имуществом передается жилье. Если предыдущий хозяин оставил вещи, ему необходимо направить уведомление с требованием забрать их в определенный срок.

«Если он этого не делает, то с приглашением соответствующих свидетелей, с документацией можно от этих вещей избавляться», — отметил юрист.

Если же в купленной квартире найдены спрятанные ценности, вступают в силу права о находке или кладе. Согласно статье 227 ГК РФ, нашедший обязан уведомить прежнего собственника или сдать находку в полицию или орган местного самоуправления.

Соловьев подчеркнул, что находка не означает возможность присвоить вещь. Нашедший отвечает за ее утрату или повреждение только в случае умысла или грубой неосторожности.

Если найденные ценности являются кладом, то есть сокрыты, а собственник неизвестен, они делятся поровну между владельцем недвижимости и нашедшим. Культурные ценности подлежат передаче государству с выплатой вознаграждения, добавил Соловьев.