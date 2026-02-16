Россиянам рассказали, как бесплатно лечиться по ОМС в частных клиниках

Юрист Хаминский: частные клиники бесплатно окажут помощь, если они в системе ОМС

Россияне вправе бесплатно лечиться не только в государственных клиниках, но и в частных при соблюдении одного условия. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

В стране все медучреждения по закону обязаны принимать полис ОМС — и государственные, и частные, если они участвуют в реализации программы госгарантий бесплатного оказания медпомощи. При этом не имеет значения, где именно выдали документ.

Если необходимо обратиться в частную клинику, то следует заранее убедиться, что она работает в системе обязательного медстрахования. Тогда деньги ей поступают из фонда ОМС.

Россияне могут ознакомиться с этой информацией или на сайте территориального фонда ОМС, или найти на информационном стенде медучреждения.

«При этом если клиника работает в системе ОМС, отказ в приеме полиса и медицинской помощи будет незаконен», — подытожил Хаминский.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что на медпомощь в 2026 году выделят 4,8 триллиона рублей.